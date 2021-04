Il professore Angelo Ferrante, 52 anni, reumatologo dell’ospedale Policlinico e ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Palermo, non è riuscito a sconfiggere la sua battaglia contro il covid.

È scomparso sabato. Una battaglia iniziata all’interno dello stesso ospedale in cui ogni giorno lavorava con dedizione e passione.

Durante il ricovero si è trovato a condividere per un periodo la camera di degenza con un altro collega il professore Francesco Vitale. Ed è lui a ricordare l’uomo, oltre che il medico.

“In quei cinque giorni imparai a conoscere il lato umano di Angelo Ferrante, il suo carattere riservato ma sincero, le sue paure derivanti dalla consapevolezza della malattia e della propria vulnerabilità ma anche la sua volontà determinata a volerla superare per poter tornare presto alla sua adorata famiglia ed al suo lavoro, i suoi modi gentili e il garbo con cui si rivolgeva al personale di assistenza sempre come “paziente” e mai come medico, la sua iniziale timidezza, poi diventata confidenza, nel chiedermi se potevo aiutarlo a staccare l’ossigeno dall’erogatore a parete per attaccarlo al bombolino ed accompagnarlo in bagno.

Angelo era una persona che si faceva davvero amare da tutti coloro che avevano la fortuna di interagire con lui ed i giorni passati insieme sono di quelli che non si possono dimenticare per intensità di emozioni e sentimenti. Quando, il 18 novembre, sono stato dimesso ci siamo abbracciati e promessi che ci saremmo ritrovati fuori da quella stanza per festeggiare l’uscita reciproca da quell’incubo di isolamento dell’anima, oltre che fisico, che è il Covid, ma ci siamo solo sentiti per messaggi e mai più rivisti.