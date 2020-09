Covid19, positiva infermiera nel reparto di Geriatria dell’Ingrassia ricoverata in ospedale

Ignazio Marchese di

17/09/2020

Le condizioni dell’infermiera del reparto di geriatria dell’ospedale Ingrassia di Palermo risultata positiva al Covid19 si sono aggravate. E’ stato necessario il ricoverato in ospedale. La donna che si trovava in casa in isolamento domiciliare in un comune del palermitano è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Civico. Ha la febbre alta e pare un’inizio di polmonite. Intanto l’Asp di Palermo sta continuando ad eseguire i tamponi a tutti i pazienti del reparto ai colleghi e ai medici.

