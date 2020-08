L'epidemia

Ci sono quattro positivi a Palermo per Covid19. Due palermitani di 40 anni si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia con sintomi riconducibili all’influenza e sono risultati positivi al tampone. Adesso si trovano in osservazione.

I due non erano partiti né avevano avuto contatti con parenti o amici che erano appena tornati dalle vacanze. Ieri era risultato positivo un turista belga arrivato a Palermo.

Adesso altri due familiari sono risultati positivi e si trovano da oggi in quarantena all’hotel Covid San Paolo Palace. C’è allarme per alcuni fedeli in città. Pare che due di loro che hanno partecipato alle funzioni sino a qualche giorno fa siano risultati positivi e che i fedeli siano siamo stati avvisati. L’Asp di Palermo dovrebbe avviare i controlli per verificare se vi siano altri positivi.

Ieri erano stati 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nell’arco di 24 ore: 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale (+7), 9 in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.884 (+15).

Fermo il dato dei decessi: 286. Sono stati fatti 3236 tamponi. Per quanto riguarda le province 6 sono ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 10 a Messina di cui 5 tornati dalla Campania e uno straniero, 5 a Siracusa, 8 a Palermo e 9 a Ragusa.