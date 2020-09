Allarme a Carleone per il Covid19.

L’amministrazione guidata dal sindaco Nocoló Nicolosi ha comunicato “che in data odierna sono stati registrati 4 nuovi casi di coronavirus a Corleone” .

La conferma della positività dei tamponi è arrivata in serata.

Seguiranno ulteriori comunicazioni su alcune misure che saranno adottate con urgenza dall’Amministrazione.

A seguito delle verifiche sanitarie in corso in queste ore in città, si informano gli invitati al matrimonio celebrato sabato 12 settembre a Corleone che, a titolo precauzionale, devono rispettare a partire da oggi l’isolamento fiduciario presso il loro domicilio.

La decisione è stata presa di concerto con le autorità sanitarie locali.

Il provvedimento è valido anche per i familiari che vivono nella stessa abitazione.

Inoltre, si invitano le persone coinvolte a comunicare al proprio medico di famiglia e all’indirizzo emergenzacovid19@comune.corleone.pa.it la propria partecipazione alle nozze.

Nella mail vanno inseriti i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo in cui si rimarrà in isolamento, mail, telefono, medico curante.

Il sindaco Nicolosi auspica la massima collaborazione per il superamento dell’attuale crisi.

Intanto domani le scuole resteranno chiuse.

“In attesa della pubblicazione dell’apposita ordinanza, si comunica che da domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse” .