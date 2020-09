Torna alla normalità l’attività lavorativa al Polo Tecnico di via Ausonia. Il personale della Reset, infatti, ha ultimato i lavori di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti e da domani i dipendenti torneranno ad essere operativi in ufficio. La sede di via Ausonia era stata chiusa precauzionalmente nei giorni scorsi per un caso di coronavirus tra gli stessi dipendenti. Fino a tutto il prossimo 18 settembre, gli impiegati ubicati al secondo e quarto piano della struttura lavoreranno in regime di smart working.

Intanto, dopo i contagi e l’allarme in Rap e il contagio all’Amap, e un caso, sembra isolato, all’Amat, un’altra società mista del Comune di Palermo, laAMG Energia, avvia uno screening con tampone e test sierologico rapido per Covid-19 sul personale. La campagna è stata avviata stamattina, in via precauzionale, in considerazione dell’aumento del numero dei casi riscontrati positivi in città nelle ultime settimane, anche nelle altre società partecipate comunali, e andrà avanti sino a venerdì della prossima settimana. La società ha attivato una convenzione con un laboratorio privato cittadino e gli operatori sanitari stanno effettuando gli esami, dapprima, nella sede aziendale della direzione pubblica illuminazione, in corso dei Mille, e poi, dalla prossima settimana, in quella di via Tiro a Segno dove si trovano le altre direzioni e servizi della società.

“E’ un’attività di prevenzione ed un segnale di grande attenzione nei confronti dei nostri dipendenti, delle loro famiglie, ma in generale, di tutti i cittadini, in considerazione del delicato momento attuale – sottolinea il presidente, Mario Butera – L’azienda, che si occupa di servizi pubblici essenziali, ha sin da subito adottato tutte le misure di precauzione per contenere la diffusione del contagio e predisposto tutte le prescrizioni necessarie a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti”. Gli esami, il cui costo è totalmente a carico della società, sono su base volontaria, ma il tasso di adesione all’iniziativa, registrato da parte del personale, è alto.