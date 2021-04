Al via, davanti al gip di Trapani Caterina Brignone , gli interrogatori di garanzia, dei tre indagati, finiti agli arresti domiciliari, nell’inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in Sicilia comunicati all’Istituto Superiore di Sanità.

Davanti al gip compariranno la dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regione siciliana, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato Emilio Madonia.

Martedì scorso l’ex regionale assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza, che è indagato per falso ideologico, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo gli interrogatori il fascicolo, aperto dai magistrati di Trapani, verrà trasmesso alla Procura di Palermo, competente per territorio a indagare sulla vicenda.

Intanto oggi la vicenda dei dati siciliani dell’epidemia di Covid-19, che ha portato alle dimissioni di Ruggero Razza dall’assessorato regionale alla Salute, è stata al centro della 48esima puntata di Casa Minutella, il talk show andato in onda su BlogSicilia.it.

“Per quanto ci riguarda l’esperienza di Musumeci – in qualità di commissario all’emergenza covid ma anche e soprattutto di presidente della Regione siciliana – è giunta al capolinea: Musumeci devi dimetterti”. dice invece in una nota la Direzione Regionale straordinaria dei dem.

La richiesta di dimissioni del Governatore

Il PD Sicilia da oggi avvia una mobilitazione continua, ritornerà nelle piazze per liberare palazzo d’Orleans chiedendo in ogni sede le dimissioni del Governatore. Lo conferma il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo una lunga e partecipata riunione della direzione regionale del Partito. Riunione, convocata in forma straordinaria e immediata e che si è protratta per oltre 3 ore ieri sera su Zoom, in seguito allo scandalo – l’ennesimo – sulla Sanità, che ha visto l’arresto di 3 dirigenti regionali e l’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, iscritto nel registro degli indagati per falso ideologico e che ha quindi rassegnato le dimissioni.