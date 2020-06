Covid19, sconfigge il virus e lascia la terapia intensiva la donna che ha partorito durante il coma

Il cordoglio per la morte di don Baldassare Meli, Palermo lo ricorderà con una messa

Molto conosciuto per le sue battaglie in favore dell’integrazione dei migranti, non ha mai fatto mancare loro un pasto caldo e un tetto. Grazie a lui, alla fine degli anni ’90, scattarono le denunce contro i pedofili dell’Albergheria.

