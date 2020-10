I finanzieri hanno sequestrato in un emporio cinese in via Oreto a Palermo 2000 mascherine chirurgiche sprovviste della indicazione della provenienza di fabbricazione e senza alcuna indicazione circa la sicurezza sanitaria.

Nel corso dei controlli Sono stati trovati circa 5 mila articoli tra giocattoli e altra merce per la quale il titolare dell’emporio non è stato in grado di esibire le relative fatture d’acquisto.

Numerosi giocattoli raffiguravano personaggi di cartoni animati “Disney”, “Marvel” e “L.O.L.”, difformi rispetto a quelli originali, e pertanto presumibilmente. Il titolare è stato denunciato per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione.