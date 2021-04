Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.541 tamponi processati, con una incidenza del 6,8% per effetto del basso numero di tamponi. La Regione resta settima per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 9 e portano il totale a 5.038. Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a ieri; i guariti sono 331.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.319, tre in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 171, 7 in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province, Palermo registra 431 nuovi positivi, Messina 162, Siracusa 142, Catania 112, Agrigento 66, Trapani 65, Ragusa 64, Caltanissetta 49, Enna 29.

Il rifiuto del vaccino

“In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ naturale – ha aggiunto – che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi”.

“Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c’è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando”, ha concluso.

L’allarme proprio quando si accelera

L’allarme giunge proprio mere si tenta di accelerare sul fronte delle vaccinazioni “Ieri (venerdì ndr) la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini” sostiene ancora il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito, stavolta, all’estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell’hub di Palermo.

Il bilancio dei vaccini notturni

Il bilancio della prima giornata parla di 494 dosi somministrate nel solo turno serale di vaccinazione all’hub Fiera del Mediterraneo. L’attività ha preso il via il 9 aprile: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell’ultima autovettura) e inoculazioni del siero anti-Covid andate avanti fino a mezzanotte.

Un flusso ordinato di persone è arrivato al padiglione 20, prenotazioni alla mano. La protezione civile ha fornito all’ingresso i numeri per distribuire l’utenza tra i corridoi con le postazioni vaccinali. Le persone hanno atteso il loro turno e sono state chiamate per anamnesi e somministrazione. In totale, nella giornata di venerdì, tra le 8 e le 24, sono stati 2910 i vaccinati.

“L’hub è in grado di garantire all’incirca ottocento somministrazioni nel solo turno serale – conferma Renato Costa, commissario all’emergenza Covid a Palermo -. L’obiettivo è concretamente raggiungibile essendo riusciti a vaccinare, nella sola prima ora di turno serale, oltre duecento persone. Il numero di prenotazioni è in crescita: nella seconda sera sono seicento. Segno che il servizio è stato apprezzato da un’utenza che risponde bene”.