Palermo resta rossa

Sono 1.412 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 34.077 tamponi processati, con una incidenza che resta di poco superiore al 4,1%. La Regione oggi è al quinto posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 23 e portano il totale a 5.241. Il numero degli attuali positivi è di 25.628 con un aumento di 440 casi. I guariti oggi sono 949.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 34 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 178, 4 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 469 casi, Catania 336, poi Ragusa 142, Agrigento 124, Caltanissetta 106, Siracusa 97, Messina 96, Trapani 22, Enna 20.

Palermo resta zona rossa

La città di Palermo resta zona rossa fino al 28 aprile e con lei 22 comuni della sua provincia. Come anticipato da BlogSicilia non ci sono le condizioni per uscire dalla zona rossa ma l’allarme non riguarda più l’intera provincia. 59 comuni escono dall’elenco e tornano in zona arancione come tutta la Regione

La relazione dell’Asp

“L’odierna relazione sanitaria dell’Asp di Palermo ha evidenziato un parziale miglioramento dell’andamento della diffusione del contagio nella Provincia palermitana, anche grazie alle misure contenitive adottate con la mia ordinanza di due settimane fa. Non si rende necessario, quindi, mantenere la zona rossa per l’intera Provincia”.

Con Palermo 22 comuni rossi nella provincia, liberi altri 59

Lo ha comunicato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con una nota nella quale si specifica che la proroga delle misure restrittive, purtroppo, fino al 28 aprile, sarà valida esclusivamente per i Comuni di: Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, Torretta, Cinisi, Termini Imerese, Lascari, Alimena, Giuliana, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Villabate, Monreale e Belmonte Mezzagno.

Altre 2 proroghe e 3 nuovi comuni diventano rossi nell’isola

Ulteriore proroga di zona rossa, sempre fino al 28 aprile, sarà disposta per i Comuni di Acquaviva Platani in provincia di Caltanissetta e Lampedusa e Linosa nell’Agrigentino. Inoltre, a seguito delle relazioni delle competenti Aziende sanitarie e sentiti i sindaci interessati, saranno istituite nuove zone rosse per i Comuni di Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, Gela nel Nisseno e Randazzo in provincia di Catania, a partire dal 24 aprile fino al 5 maggio compreso.

Il bilancio delle zone rosse

Con i nuovi provvedimenti i comuni in zona rossa in Sicilia passano dai 124 attuali a 67 complessivi fra chi esce e i nuovi ingressi. In pratica un dimezzamento delle misure restrittive. Fra una settimana la nuova analisi della situazione per valutare l’eventuale uscita anche di Palermo