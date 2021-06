Sono 183 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.525 tamponi processati, con una incidenza che torna a salire leggermente fino a quasi 1,4%. La Regione oggi è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri ma questa volta a parità di contagio con la Lombardia

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono 5 e portano il totale dei morti a 5.936.Il numero degli attuali positivi è di 5.615 con una diminuzione di 87 casi. I guariti sono 265.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 268, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 28, 2 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede Caltanissetta con 37 casi, Ragusa 30, Trapani 29, Catania 27, Messina 20, Agrigento 19, Palermo ed Enna con solo 11 casi, Siracusa 9.

Tornano gli open day vaccinali ma per over 60

Tornano gli “open days” vaccinali in Sicilia. Da domani 20 giugno a martedì 22 giugno, “porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età.

L’iniziativa per chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino

L’iniziativa, che è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid, è stata decisa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione nell’Isola.

Intanto arrivano oltre 57mila dosi di vaccino in Sicilia

Proseguono le forniture di vaccini anti-covid in Sicilia in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane. Gli speciali furgoni di Sda hanno recapitato due giorni fa 27.900 fiale del siero Astrazeneca presso le farmacie ospedaliere dell’Isola.

A quest’ultime consegne concluse, dalla giornata di domenica 20 giugno si aggiungeranno 21.500 dosi del tipo Moderna e 7.700 Johnson & Johnson.