Salgono a 30 le zone rosse in Sicilia

Dal giorno di Pasqua scattano due nuove ordinanze

Restrizioni a Montallegro e Sommatino

Montallegro, in provincia di Agrigento, e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa.

Ai due Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid19.

Diventano, così, 30 le zone rosse sul territorio regionale.

Scatta domani invece l’ordinanza di ieri

Una nuova zona rossa in Sicilia era stata dichiarata anche ieri. Il presidente della Regione Nello Musumeci aveva firmato l’ordinanza che “blinda” da domani sabato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato, anche quello, su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid19. Diventano, così, 28 le zone rosse sul territorio regionale.

I dati di contagio oggi in Sicilia

Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.662. Il numero degli attuali positivi è di 21.011 con 1141 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 66.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1048, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 150, 7 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 463 nuovi casi, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27, .