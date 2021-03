Istituite quattro nuove “zone rosse” con ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Si tratta dei territori comunali di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).

Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e fino al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall’1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le secondo abitazioni.

Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione fornita dall’Asp territoriale.

I contagi nel bollettino di oggi

Sono 799 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi al 3,4%. La regione oggi è settima per numero di contagi giornalieri scalando due posizioni.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.607. Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 358.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1009, 36 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo 389, Agrigento 118, Catania 75, Siracusa 58, Messina 51, Caltanissetta 48, Enna 25, Trapani 20, Ragusa 15.

I dati della settimana conclusa ieri

Su base settimanale con calcoli conclusi prima del bollettino di oggi continua la crescita del contagio da Covid19 in Sicilia e anche i dati elaborati su base settimanale confermano che nel corso della settimana appena conclusa c’è stato un ulteriore incremento dei nuovi positivi in Sicilia e un aumento anche dei ricoverati, delle persone in isolamento domiciliare e dei deceduti.