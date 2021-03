è accaduto a san cataldo, a pochi chilometri da caltanissetta

A San Cataldo una donna ha perso i sensi durante la messa domenicale

E’ stata immediatamente soccorsa

Trasportata in ospedale, è risultata positiva al Covid19

Sviene durante la messa e, una volta in ospedale, dopo aver fatto il tampone, risulta positiva al Covid-19. E’ successo questa mattina nella chiesa del Convento di San Cataldo (CL) dove una donna di 49 anni, ad un tratto, ha perso i sensi.

Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale

Subito è stata soccorsa da un operatore del 118 che si trovava libero dal servizio e ha portato la quarantanovenne in sagrestia. Sul posto, poco dopo, è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la paziente in ospedale. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva al Covid-19.

Le sue condizioni non sarebbero gravi

Nei giorni scorsi la donna avrebbe avvertito solo lievi malesseri. Questa mattina a quanto pare aveva avuto delle vertigini ma niente che le potesse far pensare di aver contratto il Covid-19. Il medico del pronto soccorso infettivologico ha effettuato gli esami di routine e le condizioni della paziente non sarebbero gravi.

La zona rossa di Caltanissetta

San Cataldo si trova a pochi chilometri da Caltanissetta, che è zona rossa.

Impennata di contagi in città, ad aver contratto il Covid19 anche una bambina di un anno.

Oltre 400 gli attuali positivi a Caltanissetta, dove è stata riscontrata la variante inglese, molto temuta.

“Sicuramente a Caltanissetta si è registrata un’impennata dei contagi – ha detto qualche giorno fa il primario di Malattie Infettive, Giovanni Mazzola – con un maggior numero di ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. In questo momento si registra anche una pressione sul pronto soccorso infettivologico. Sto riscontrando l’abbassamento dell’età media dei pazienti ricoverati. Al momento il più giovane ha 17 anni e ha un polmonite lieve. Rispetto alla media dei mesi precedenti abbiamo molte più persone con polmonite severa in alti flussi di ossigeno. E la stiamo riscontrando anche tra pazienti tra i 50 e i 60 anni”.