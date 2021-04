Una nuova zona rossa in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato l’ordinanza che “blinda” da sabato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid. Diventano, così, 28 le zone rosse sul territorio regionale.

I dati di oggi e la rettifica di ieri

Sono 1.282 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 10.305 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 12%. Il dato di oggi, rettifica quello diffuso ieri. La regione oggi è nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.647. Il numero degli attuali positivi è di 19.870 con 59 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 82.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1039, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 143, 3 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 70 nuovi casi, Catania -60, Messina -21, Siracusa 15, Trapani -73, Ragusa 58, Caltanissetta 12, Agrigento 35, Enna 15. Il dato negativo riportato in alcune province è il frutto della rettifica del dato di ieri quando erano stati conteggiati casi in eccesso

Ieri la ripartenza e l’errore

Dopo lo stop di 24 ore ieri il bollettino è ripartito il bollettino in Sicilia ma la Regione siciliana ha sbagliato la comunicazione dei dati al Ministero e all’Istituto Superiore di sanità. Dopo un giorno di stop, quello di martedì, dovuto agli arresti per l’inchiesta di Trapani che ha portato ai domiciliari la dirigente generale dell’Osservatorio epidemiologico e vari altri funzionari per la presunta manipolazione proprio dei dati covid19, la ripartenza del sistema di raccolta è stata complessa ed ha subito mostrato difficoltà.