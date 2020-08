Sono 39 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Dei 39 casi 5 sono migranti, dunque sono 34 i contagi che fanno riferimento a siciliani e fra questi altri 10 (o forse 11) fanno parte del così detto cluster maltese dunque di rientro da quell’isola. Proprio oggi è stato lanciato il piano operativo di controlli negli aeroporti e porti

Il numero delle persone ricoverate sale a 56, fra queste sono 51 le persone che necessitano di ospedalizzazione in regime ordinario mentre restano 5 quelle ricoverate in terapia intensiva anche se un paziente la lascia ed un’altro, invece, arriva.

Per quanto riguarda la province 12 nuovi positivi a Catania, 1 a Messina, 5 a Palermo di cui quattro migranti, 9 a Ragusa, 4 a Siracusa di cui un migrante e 8 a Trapani. Sul fronte dei tamponi sono 1043 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore.

Purtroppo si registra una nuova vittima nell’isola a distanza di settimane dall’ultimo decesso. Si tratta di un anziano catanese il cui decesso è avvenuto nella serata di ieri e dunque rientra nel report odierno.

Sul fronte dei decessi dunque il bilancio totale sale a 285 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Complessivamente sono 712 gli attuali positivi in Sicilia e 656 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3766 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2769 i guariti ovvero tre in più rispetto a ieri

Sul fronte dei tamponi sono solo 1043 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale a quasi 309mila nell’intero periodo.

Sulla distribuzione territoriale 12 contagi sono nel Catanese, 9 a Ragusa e fanno riferimento al focolaio della casa di riposo di Modica di cui si è appreso oggi proprio con nove contagi, e per effetto del quale, il sindaco ha disposto la chiusura di due strutture per evitare l’allargarsi del focolaio. 8 sono i nuovi contagi a Trapani, 5 a Palermo (ma 4 sono migranti sbarcati a Lampedusa), 4 a Siracusa (1 è un migrante) e uno nel Messinese. Dieci di questi sono riferibili al cluster maltese e un undicesimo è in corso di accertamento