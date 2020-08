L'appello

“Non possiamo nascondere la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid-19 in Sicilia, così come in diverse zone del Paese e d’Europa. Di fronte al rischio di nuovi lutti, le autorità stanno facendo quanto necessario per limitare i contagi ma ancora una volta è essenziale il rispetto delle norme di prevenzione più basilari a partire dall’indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti. La nostra Ordinanza per il Ferragosto, come altre emesse in queste ore da altri Enti, mira proprio ad evitare che si creino nuove pericolose situazioni la cui conseguenza sarebbe l’aumento dei contagi. Di fronte a questi vi sarebbe la necessità di nuove chiusure e blocchi, devastanti per la nostra economia. Ma è ovvio che il bene supremo della vita resta il primo da difendere e tutelare per cui se sarà necessario non esiteremo ad intervenire. Abbiate rispetto per la vita, dimostrare di amare voi stessi e i vostri cari evitando di esporvi e di esporre al contagio. Abbiate amore e rispetto per Palermo e la Sicilia”. Così il sindaco Leoluca Orlando si rivolge ai suoi concittadino dopo l’incremento dei contagi di 42 unità oggi in Sicilia.

Aumentano i casi e sempre di più quelli di importazione di cittadini rientrati dalle vacanze in zone a rischi.

Come a Villabate dove si registra un nuovo caso di infezione da Covid 19 da importazione, che ha colpito una persona che ha soggiornato a Malta, dove ha contratto il virus, e che è attualmente ricoverata presso l’ospedale Civico in terapia ordinaria non intensiva.

La persona in argomento ha avuto contatti, oltre che con i propri familiari, anche con diverse persone che sono in corso di identificazione da parte del Comando della Polizia Municipale, che sta invitando gli interessati a mettersi in autoisolamento in attesa della loro sottoposizione a tampone oro-faringeo.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco di Villabate Vincenzo Oliveri con un post su facebook.

“Invito tutti i nostri concittadini a continuare a seguire tutte le misure di prevenzione previste e ad usare la mascherina. Auguro alla nostra concittadina una pronta e rapida guarigione”.