Sono 4.944 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.936 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 5.076. Il tasso di positività sale a 17,7% mentre ieri era al 17,3%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 117.274 con un decremento di 2.762 casi. I guariti sono 8.207 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.479.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 876, 14 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, uno in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.028 casi, Catania 1.176, Messina 1.012, Siracusa 554, Trapani 440, Ragusa 332, Caltanissetta 291, Agrigento 514, Enna 112.

Nessun legame epatiti acute e vaccino Covid

“Non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti COVID-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune. Sebbene le indagini di laboratorio abbiano escluso in tutti i casi un’eziologia virale di tipo A, B, C, D ed E,le autorità sanitarie del Regno Unito considerano l’ipotesi infettiva la più probabile, dato il quadro epidemiologico e le caratteristiche cliniche dei casi. Sono state avviate, e sono in corso, anche indagini tossicologiche”. Lo si legge nella circolare del ministero della Salute sui controlli dopo i casi di epatiti acute fra bambini.

Calano incidenza (a 675 da 717) ed Rt (a 0,96 da 1)

Calano, questa settimana, l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti. L’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 675 casi ogni 100.000 abitanti (15/04/2022 -21/04/2022) rispetto al valore di 717 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana 8/04/2022 -14/04/2022). Nel periodo 23 marzo – 5 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,96 (range 0,92 – 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era stato pari ad 1. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Intensive stabili a 4,2% ,sale occupazione reparti al 15,8%

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 4,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 15,6% della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute riferita al 14 aprile. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.