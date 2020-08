Sono 44 i nuovi casi di covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.Fra questi 7 sono migranti. Casi che portano a 828 gli attuali positivi totali nell’isola. Di questi 775 sono in isolamento domiciliare mentre 53 sono i casi che necessitano di cure ospedaliere con un incremento rispetto a ieri soprattutto in terapia intensiva dove adesso i ricoverati sono 8 mentre 45 si trovano in corsia in regime di ricovero ordinario.

3129 i nuovi tamponi eseguiti che portano quasi a 322 mila il totale generale dei tamponi. Resta fermo a 286 il totale delle vittime di questa epidemia nell’isola. Sei sono, invece, i pazienti guariti

Il report di oggi cambia l’andamento degli ultimi giorni fotografato nella statistica settimanale dal 10 al 16 agosto. La regione, infatti, mostra una percentuale di ospedalizzati del 6,5% rispetto al numero di positivi. Nel momento dell’emergenza la percentuale di ospedalizzati erano del 30%. percentuale più alta rispetto alle regioni con molti casi ad eccezione del Lazio che mostra una percentuale di circa 15%.

La divisione fra le province mostra 16 casi a Catania che è sempre la provincia con il maggior numero, 10 casi a Ragusa dove, però, si registrano tutti i 7 migranti positivi della giornata. Ci sono poi 8 casi a Caltanissetta, 6 a Palermo, 2 a Siracusa e 1 ciascuno nelle province di Agrigento e Messina grazie al fatto che sono risultati negativi tutti in 63 tamponi fatti a Panarea alle persone entrate in contatto con al turista risultata positiva dopo il rientro in Campania

Oggi si era appreso l’esito del nuovo report settimanale. L’indice di contagiosità Rt risulta essere superiore a 1 in cinque regioni, secondo il monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute relativi al periodo compreso fra il 10 e il 16 agosto. Il valore più alto di Rt è stato rilevato in Umbria (1,34), seguita da Abruzzo (1,24), Veneto (1,21), Lombardia (1,17) e Campania (1.02). L’indice Rt risulta invece pari a zero in Basilicata e Molise.

Fra le altre regioni, l’indice di contagiosità è più vicino a 1 in Sicilia (0.99), Toscana (0,96) e Piemonte (0,95), seguiti a distanza da Marche (0,85), Calabria (0,77) e Lazio (0,73). Per il resto Rt è 0,45 in Emilia Romagna, 0,42 in Friuli Venezia Giulia, 0,41 nella provincia autonoma di Trento, 0.9 in Liguria e Sardegna, 0,8 in Puglia e Valle d’Aosta, 0,5 nella provincia autonoma di Bolzano.