Sono 520 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.152 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sfiora il 4%. L’isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto e tallonata da Lombardia e Toscana.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 6.603 con un aumento di altri 412 casi. I guariti sono 106 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 2 vittime che portano il totale dei decessi sale, dunque, a 6.021.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati che sono adesso 180, 5 in meno rispetto a ieri ma leggero incremento in terapia intensiva che adesso sono 22, ovvero 2 in più.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Catania con 107 casi seguita da Ragusa con 103 casi, poi Caltanissetta 81, Agrigento 72, Trapani 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20.

Quattro zone rosse nell’Isola

Restano ancora in “zona rossa” per una settimana i Comuni di Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e Piazza Armerina, nell’Ennese. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha adottato il provvedimento visto il permanere di un considerevole numero di positivi al Covid19, così come certificato nelle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali sulla situazione epidemiologica nei tre centri. Le misure restrittive saranno efficaci fino a giovedì 29 luglio. A questi tre si aggiunge Gela per la quale l’ordinanza è ancora in vigore.

Troppi over 80 non ancora vaccinati sull’Isola

In Sicilia i vaccini agli over 80 rimangono fermi al 79%. Un dato che si allontana di molto dalla media nazionale. In Italia, infatti, l’88% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, con un incremento settimanale irrisorio a livello nazionale (+0,4%).