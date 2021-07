ma diminuiscono i ricoverati

Sono 58 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con una incidenza che scende di nuovi attestandosi poco sopra lo 0,7%. La Regione oggi resta al terzo posto ma in compagnia dell’Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Nessuna nuova vittima per il secondo giorno su tre così il totale dei morti resta a 5.981 (due sole vittime sono state registrate ieri negli ultimi tre giorni). Il numero degli attuali positivi è di 3.578 e risale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 157, 1 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, tornano a salire e adesso sono 17 (ieri erano 15).

La situazione nelle singole province

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna.

Torna il caso vaccinale

Intanto tornano le code e gli assembramenti all’ingresso degli hub vaccinalo per per giorni sono stati semi deserti. Succede per gli open day ma anche per il cambio di orario deciso, ad esempio, dall’Asp di Siracusa per la somministrazione dei vaccini nell’Hub, in via Nino Bixio.

Assembramenti

In tanti si sono presentati alle 14,30, convinti di poter fare presto, visto che ormai la stragrande maggioranza dei residenti si è già sottoposta ai vaccini, invece, si è formato un imbuto ed inevitabilmente si sono creati degli assembramenti che, come la comunità scientifica va ripetendo da mesi fino alla nausea, sono tra i veicoli principali della diffusione del Covid19. “Non c’è nemmeno personale – racconta a BlogSicilia un testimone – solo una psicologa ed un metronotte”.

I nuovi orari

Il 30 giugno scorso, comunque, la direzione generale dell’Asp, in concomitanza delle temperature infernali, aveva comunicato una modifica degli orari. “Considerate le alte temperature di questi giorni, il centro vaccinale hub di Siracusa da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio rimarrà aperto al pubblico nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 20” si legge nel comunicato dell’Asp, lasciando intendere che avrebbe mantenuto il nuovo orario fino al 31 agosto. “L’Asp di Siracusa ha in corso di valutazione la possibilità di mantenere lo stesso orario di apertura nel periodo dal 5 luglio al 31 agosto” prosegue il comunicato del 30 giugno.

Open day

Frattanto, da ieri e fino a domani, martedì 6 luglio, è in corso l’Open Days. “Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia” spiegano dall’assessorato regionale alla Salute.