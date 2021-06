Covid19 Sicilia, 142 nuovi positivi e 3 vittime, isola sempre prima per contagio

Manlio Viola di

30/06/2021

Sono 142 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.381 tamponi processati, con una incidenza dello 0,9%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime, i guariti, gli attuali positivi Le vittime di oggi sono 3 e portano il totale dei morti resta 5.970. Il numero degli attuali positivi è di 4.031 con una diminuzione di 196 casi. I guariti sono 335. La situazione negli ospedali Negli ospedali i ricoverati sono 175, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 20, quattro in meno rispetto a ieri. Addio zone rosse Sicilia da oggi tutta in “zona bianca“. Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due “zone rosse“. Si tratta di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per entrambi i comuni l’ordinanza sarebbe scaduta alla mezzanotte di domani e dunque viene anticipato il via libera di poco più di 24 ore. Per l’intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale. Intanto nuovo caso di variante Delta Un nuovo caso di variante Delta a Palermo. Un uomo di 41 anni che si trovava in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace è stato trovato positivo alla variante Delta e adesso sarà trasferito all’ospedale Cervello. In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziati proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta ritenuti quelli più seri per la arginare la diffusione del virus. Al momento a Palermo i casi fino a ieri erano sette, 30 in tutta la Sicilia. Tra questi 14 erano migranti. Smantellate le Usca a Palermo “Proprio adesso che il Coronavirus torna a diffondersi a causa della variante Delta, il sistema delle Usca di Palermo e provincia viene cancellato per essere centralizzato alla Fiera del Mediterraneo, sotto la guida del commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa” denuncia, intanto, il segretario aziendale dell’Asp di Palermo della Cisl Fp Palermo Trapani, Gaetano Mazzola che, sul progetto di riorganizzazione delle Usca, ha scritto un documento al manager dell’Asp, Daniela Faraoni, al commissario Costa ed all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Sono 142 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.381 tamponi processati, con una incidenza dello 0,9%. La Regione torna al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime di oggi sono 3 e portano il totale dei morti resta 5.970. Il numero degli attuali positivi è di 4.031 con una diminuzione di 196 casi. I guariti sono 335.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 175, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 20, quattro in meno rispetto a ieri.

Addio zone rosse

Sicilia da oggi tutta in “zona bianca“. Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due “zone rosse“.

Si tratta di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per entrambi i comuni l’ordinanza sarebbe scaduta alla mezzanotte di domani e dunque viene anticipato il via libera di poco più di 24 ore. Per l’intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.

Intanto nuovo caso di variante Delta

Un nuovo caso di variante Delta a Palermo. Un uomo di 41 anni che si trovava in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace è stato trovato positivo alla variante Delta e adesso sarà trasferito all’ospedale Cervello.

In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziati proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta ritenuti quelli più seri per la arginare la diffusione del virus. Al momento a Palermo i casi fino a ieri erano sette, 30 in tutta la Sicilia. Tra questi 14 erano migranti.

Smantellate le Usca a Palermo

“Proprio adesso che il Coronavirus torna a diffondersi a causa della variante Delta, il sistema delle Usca di Palermo e provincia viene cancellato per essere centralizzato alla Fiera del Mediterraneo, sotto la guida del commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa” denuncia, intanto, il segretario aziendale dell’Asp di Palermo della Cisl Fp Palermo Trapani, Gaetano Mazzola che, sul progetto di riorganizzazione delle Usca, ha scritto un documento al manager dell’Asp, Daniela Faraoni, al commissario Costa ed all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.