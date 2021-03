Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, nuovamente in leggera salita. La regione è nona per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.451. Il numero degli attuali positivi è di 16.618 con un aumento di 426 casi rispetto a ieri. I guariti sono 219.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina 52, Siracusa 65, Trapani 7, Ragusa 43, Caltanissetta 30, Agrigento 45, Enna 33.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 906, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 123, due in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Il report della settimana conclusa ieri

Su base settimanale aumentano i positivi e i ricoveri ma diminuiscono i decessi. Sono dati in chiaro scuro quelli del contagio da covid19 in Sicilia nella settimana conclusa ieri, al netto anche delle varianti. Segni di terza ondata ma contenuta anche se in crescita

Crescono i nuovi positivi in una settimana

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5032, il 13,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 15,4%. I tamponi positivi sono pari al 13,4% delle persone testate, in leggero aumento rispetto al 13,3% della settimana precedente.

Il numero degli attuali positivi è pari a 16192, ed è tornato a crescere (+1869 rispetto alla settimana precedente) dopo 7 settimane.

I contagiati totali in isolamento o in ospedale

Le persone in isolamento domiciliare sono 15316, 1784 rispetto alla settimana precedente. Anche in questo caso l’incremento interrompe una serie di 7 diminuzioni consecutive.

I ricoverati sono 876, di cui 125 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 85 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 25 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 57 nuovi ingressi in terapia intensiva (+39% rispetto ai 41 della settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%)”.

I guariti e le vittime

Il numero dei guariti (145217) è cresciuto di 3077 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87,6% (era l’88,4% domenica scorsa).

Il numero dei deceduti, pari a 4430, è aumentato di 86 unità rispetto alla settimana precedente. Si tratta dell’incremento settimanale più basso dallo scorso 25 ottobre. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa).