Sono 765 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 2,9%, in discesa per il secondo giorno consecutivo. La regione resta nona per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.493. Il numero degli attuali positivi è di 16.387 con una diminuzione di 102 casi rispetto a ieri. I guariti sono 845.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 259 casi, Catania 116, Agrigento 107, Messina 78, Caltanissetta 71, Siracusa 65, Enna 29, Trapani 26, Ragusa 14.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 931, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 119, due in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Ancora caos negli hub vaccinali

“Così non ce la possiamo fare, occorre che i siciliani ci diano una mano rispettando le fasce orarie indicate per il vaccino, evitando di saltare la fila e di ammassarsi, evitando di pretendere un vaccino quando non si è in target e così via. Ci sono dei difetti nel sistema e abbiamo fatto degli errori di valutazione come ieri quando l’hub della Fiera del Mediterraneo ha fatto overbooking ma molti disagi sono dovuti al comportamento non adeguato degli utenti”.

Il dirigente generale all’Hub della Fiera

A parlare è Mario La Rocca dirigente generale del Dipartimento Panificazione strategica e attività sanitarie dell’Assessorato regionale per la salute. Questa mattina La Rocca era di buonora alla Fiera per verificare la situazione dopo i disagi di ieri

“Ho trovato gente in coda fuori dai cancelli ancora chiusi e quando ho domandato a campione l’orario delle prenotazioni ho trovato di tutto – racconta La Rocca – c’è gente che si presente con due o tre ore di anticipo rispetto alla fascia oraria prenotata. Il problema è che quando arrivano prendono il turno e in questo modo scavalcano anche chi era prenotato nelle fasce precedenti. Un comportamento che causa, poi, i ritardi che si accumulano durante il giorno causando disagi e proteste. Ieri c’è stata anche una aggressione”

A Palermo restano chiusi i mercatini

E’ stata prorogata fino al 2 aprile l’ordinanza sindacale che vieta lo svolgimento dei mercatini rionali all’interno del territorio della settima circoscrizione a Palermo

Il confronto sui mercatini

In ottemperanza alla richiesta inoltrata dal Commissario Ad Acta per l’emergenza da Covid 19 Renato Patrizio Costa e dalla dottoressa Claudia Emilia Sannasardo del Dipartimento di Prevenzione, fanno sapere dal Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato oggi un’ordinanza (la n. 31 del 24/03/21) con la quale ha prorogato dal 25/03/2021 e fino al 02/04/2021 compreso, la sospensione, per la terza settimana consecutiva, dei mercati rionali della circoscrizione

Si tratta dei seguenti mercati rionali settimanali:

Mercatino “Arenella” – Via San Vincenzo De Paoli – giovedì;

• Mercatino “ZEN” – Via Gino Zappa – giovedì;

• Mercatino “Partanna Mondello” – Via Apollo – giovedì;

• Mercatino “Don Orione” – Via Jung – Don Gnocchi – Via Cimbali – venerdì;

• Mercatino “Sferracavallo” – Via Proserpina, via Pegaso. – mercoledì.