Sono oltre 20mila i vaccini somministrati nell’intera giornata di ieri, in Sicilia. Lo rende noto a tarda sera la Regione siciliana. Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 20.231 dosi: 14.116 Pfizer, 631 Moderna e 5.484 AstraZeneca ma alcuni centri hanno continuato a vaccinare anche di sera dunque a questo report va aggiunta ancora qualche decina di dose.

Il dato di somministrazioni in Sicilia è in linea con la media nazionale voluta dal Commissario che parla di 200mila dosi al giorno. L’isola conta circa il 10% della popolazione italiana ed h somministrato il 10% di questo target. Resta il fatto che per attuare il piano vaccinale nei tempi previsti occorrerebbe più che raddoppiare il ritmo in tutto il Paese.

A fronte del numero di vaccinazioni, però, ci sono i disagi e le proteste che montano in maniera esponenziale. Se la situazione è ordinata nei centri vaccinali degli ospedali, non lo è affatto negli hub provinciali.

Caos in fiera a Palermo

Torna il caos al sesto giorno di vaccinazioni per i soggetti fragili così come era successo dal primo al terzo giorno alla Fiera del Mediterraneo con attese che vanno da 3 a 5 ore sotto il vento, la pioggia al freddo. La situazione era migliorata domenica e aveva tenuto, pur con qualche disagio, ieri, lunedì. Oggi, se possibile è ancora peggiorata

Assembrati già all’esterno della fiera

Assembramenti già ai cancelli della fiera e fuori nessuno che controlla., Tutti ammassati l’uno sull’altro. La situazione non sembra essere diversa nel turno all’ingresso dei padiglioni come dimostrano le immagini girate da una persona prenotata per il vaccino proprio perché appartenente alla categorie fragili

Situazione diffusa in tutta la Sicilia

Poche ore fa, l‘Asp ed il Comune di Siracusa hanno annunciato un nuovo piano organizzativo per evitare code e soprattutto pericolosi assembramenti in prossimità dell’ingresso dell’Hub vaccinale.

Caos all’Hub di Siracusa

Restano, però, vedendo le foto ed i video dei residenti della zona di via Nino Bixio, le vecchie abitudini con file ed utenti ammassati, per cui il rischio di una diffusione del contagio è piuttosto concreto. Sarebbe davvero paradossale che qualcuno possa contrarre il Covid19 nel giorno del vaccino.

La protesta

“Sono trattati come animali” denuncia un residente a BlogSicilia. “Sembrano davvero – dice il residente – delle pecore pronte ad andare al macello piuttosto che persone che devono sottoporsi ai vaccini. Gli assembramenti sono sotto gli occhi di tutti, inoltre trovo davvero curioso aver realizzato l’Hub a ridosso del ponte Umbertino, bloccando strade e rendendo invivibile la zona agli abitanti degli stabili vicini che si trovano la folla davanti ai portoni. E’ davvero inconcepibile”.