la situazione all'hub di siracusa

Le testimonianze all’Hub di Siracusa

Code e assembramenti all’ingresso della struttura

Ci sono persone che attendono da stamane

“Sono qui da stamane per accompagnare mia madre 81enne per il vaccino ma il rischio di contrarre il Covid19 è alto perché c’è troppa gente”. Lo afferma a BlogSicilia un professionista siracusana che, per oltre 6 ore, è rimasto nell’area esterna dell’Hub di Siracusa attendendo che la madre si sottoponesse al vaccino.

“Persone ammassate”

“Sono rimasto nella cintura esterna della struttura per evitare di creare assembramenti – spiega il professionista – visto che non dovrò ricevere la dose ma basta lanciare uno sguardo per comprendere quante persone siano ammassate”.

Un altro testimone racconta di essere venuto da Lentini. “Pure io ho accompagnato mia madre e sono in attesa – racconta – che le venga somministrato il vaccino. E’ incredibile che non sia stato predisposto un piano, un percorso in grado di evitare questi assembramenti”.

Proteste pure a Palermo

Terzo giorno di vaccinazioni per i soggetti fragili e terzo giorno di caos alla Fiera del Mediterraneo con attese che vanno da 3 a 5 ore sotto il vento, la pioggia al freddo.

Proteste in coda “dimettetevi”

Scoppia la protesta delle persone in coda che attaccano. C’è chi è stato convocato con un appuntamento alle nove ed a mezzogiorno è ancor n coda senza sapere e quando e come potrà entrare. A peggiorare la situazione c’è il maltempo ed il calo delle temperature.

Malati oncologici in piedi al freddo e sotto la pioggia

Malati oncologici, allergici gravi, cardiopatici,tutti al freddo. A fine mattina di ieri scatta la tensione. Una protesta delle persone i coda è indirizzata ai responsabili della disorganizzazione. C’è chi invita alla dimissioni del Commissario Costa, del manager Faraone, dell’assessore alla Salute. Quando Costa compare fra i corridoi della fiera deriva uno scontro verbale con uno dei fragili in fila che lo invita a dimettersi per manifesta incapacità.