la struttura resterà aperta in serata

Code all’ingresso dell’Hub di Siracusa

Tante persone, tra cui i fragili, in attesa del vaccino

Si continuerà a vaccinare dopo le 18

Sarà stata la possibilità di presentarsi all’Hub di Siracusa senza prenotazione, fatto sta che si sono formate delle code in prossimità dell’ingresso della struttura, in via Nino Bixio, alle porte di Ortigia, il centro storico della città. Tante le segnalazioni sul rischio assembramenti in quella porzione di area anche perché a sottoporsi ai vaccini ci sono i cosiddetti fragili, persone che hanno problemi.

L’invito dell’Asp

“Tutti i cittadini aventi diritto al vaccino Astrazeneca, persone senza patologie gravi o altre “fragilità”, oggi (sabato 20 marzo) e domani (domenica 21 marzo) potranno – fanno sapere dall’Asp – presentarsi direttamente senza prenotazione nell’Hub vaccinale. L’iniziativa dell’Assessorato regionale alla Salute, per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione, è rivolta alle categorie previste dal piano vaccinale: 70-79 anni, forze dell’ordine, personale scolastico e universitario, Forze armate e di Polizia e del soccorso pubblico, familiari conviventi di soggetti con determinate patologie previste dal piano vaccini nazionale corredati di autocertificazione attestante il proprio status di familiare”.

Dosi in anticipo

“La disponibilità vale anche per le persone – fanno sapere dall’Asp – che erano già prenotate in qualunque giornata precedente o successiva ad oggi, che potranno ricevere la somministrazione in anticipo rispetto al loro turno. Nel caso in cui il cittadino, prenotato in altra giornata, sia vaccinato oggi o domani, sarà invitato ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un’altra persona e velocizzare il sistema. L’Urban Center, dunque, dopo aver completato la giornata vaccinale ordinaria che prevede sia Pfizer per i fragili sia Astrazeneca per i prenotati, dalle 18 continuerà a restare aperto eccezionalmente con una corsia per il target Astrazeneca”.

La critica

“L’organizzazione comunale ritratta in una foto. La domanda di molti è: di chi sarà la responsabilità nel caso dovesse scoppiare un focolaio Covid in quest’area?” è quanto affermato dal presidente della Consulta civica di Siracusa, Damiano De Simone, che ha postato la foto delle code davanti all’Hub.