Vaccini e caos negli hub siciliani

Messina tenta di correre ai ripari

Già corrette 600 anomalie

Sette gazebo per far riparare che è in coda

Presto la coda virtuale con un’app

Anomalie negli elenchi e difficoltà di prenotazione e lunghe code al freddo e sotto la pioggia. Sono i grandi temi da affrontare per rendere il percorso di vaccinazione tollerabile.

1200 in coda a Messina

Prosegue senza sosta l’attività di vaccinazione nei padiglioni 7a e 7b dell’Hub in Fiera a Messina. Oggi prenotati più di 1200 vaccini, oltre a quelli per gli estremamente fragili ai quali verrà inoculato il Pfizer, dopo la decisione dell’Ema di ieri su Astrazeneca, a partire dalle 15, verrà iniettato il vaccino anglo-svedese agli appartenenti alla categoria 70-79 anni senza patologie. In mattinata in entrambi i padiglioni sarà somministrato Pfizer, mentre Astrazeneca, solo nel padiglione 7a.

Mail per le prenotazioni

Per ovviare alla problematiche di qualunque genere e per qualunque tipo di prenotazione nate nella piattaforma nazionale e al numero verde, la Regione Siciliana e l’Ufficio commissariale per l’Emergenza di Messina hanno attivato la mail prenotazioni.anomalie@asp.messina.it (analoghe mail sono disponibili in ogni provincia), alla quale sono arrivate in 24 ore oltre 600 richieste. Si tratta di segnalazioni già tutte evase che hanno consentito a tutti i cittadini aventi diritto di essere prenotati o ri-prenotati nei prossimi giorni. Lo stesso è avvenuto per chi si sarebbe dovuto vaccinare nei giorni scorsi con Astrazeneca, quando il vaccino era stato momentaneamente bloccato, e che sono stati schedulati nuovamente nelle giornate.

Sette gazebo per ripararsi durante l’attesa

Inoltre, per garantire una migliore e più confortevole attesa degli utenti nel piazzale antistante l’Hub, l’Ufficio del commissario diretto dal Alberto Firenze, d’accordo con il direttore generale ff dell’Asp di Messina Bernardo Alagna e la Protezione Civile, ha fatto montare 7 nuovi gazebo in modo che i cittadini possano ripararsi dalle intemperie. Altre tende probabilmente verranno installate nei prossimi giorni dalla Croce Rossa e si sta valutando se montare ulteriori strutture a tunnel retrattili, da usare in caso di pioggia. Questi accorgimenti sono stati possibili solo ieri, dopo che la Protezione Civile ha ceduto formalmente all’Ufficio Covid l’area dopo aver ultimato i lavori.

Nasce la fila virtuale

Nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione anche l’app elimina code, che consentirà agli utenti di inserirsi in una fila ‘virtuale’ e ricevere notifiche sullo stato di avanzamento della coda, arrivando così non troppo in anticipo e non attendendo inutilmente fuori dai padiglioni.