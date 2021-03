comune, asp e protezione civile

Nuovo piano organizzativo per regolamentare gli accessi all’Hub vaccinale di Siracusa

Previsti due corridoi per gli utenti

Un infopoint con gli psicologi

Una nuova sala da allestire all’interno del centro

Le lunghe code e gli assembramenti in prossimità dell’ingresso dell’Hub vaccinale di Siracusa ha costretto il Comune, l’Asp e la Protezione civile a studiare un nuovo piano organizzativo. Le foto ed i video, che hanno fatto il giro sui social e sulla chat, hanno immortalato una situazione pericolosa, per cui, nelle ore scorse, c’è stato un vertice allo scopo di rivedere i sistemi di accesso ai locali di via Nino Bixio.

I due corridoi

“Fatta salva la esortazione ai cittadini di recarsi all’appuntamento non prima di 15 minuti rispetto alla fascia oraria prevista nella prenotazione per evitare assembramenti e lunghe inutili attese, si sta provvedendo a realizzare all’esterno della struttura, con ingresso da via Bengasi, due corridoi A e B delimitati, dedicati a due fasce orarie distinte con a terra indicati i simboli per il rispetto del distanziamento” fanno sapere dall’Asp di Siracusa.

Gli accessi

Ai due corridoi sarà consentito soltanto l’accesso agli appartenenti alle due fasce orarie e agli stessi sarà inoltre consegnato un numero eliminacode per potersi allontanare e non perdere comunque la priorità.

Infopoint con psicologi

Alle due estremità di via Bixio “si sta provvedendo a realizzare due infopoint, per regolare l’accesso del pubblico, presidiati da psicologici e operatori volontari dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda” dicono dall’Asp di Siracusa.

Seconda sala nell’Hub

All’interno della struttura sono state incrementate le Reception per l’accettazione da 3 a 5 “ed è in corso da parte dell’Ufficio Tecnico aziendale la creazione di una seconda Sala di Osservazione per rendere ancora più agevole e distanziata la permanenza di 15 minuti previsti alle persone già vaccinate. All’interno, infine, si sta provvedendo ad incrementare i posti a sedere e la dotazione di sedie a rotelle” spiegano dalla direzione dell’Asp.

Bagni chimici

Nell’area del parcheggio del Molo Sant’Antonio, che il Comune dall’inizio della campagna ha reso a libero accesso per i cittadini che devono vaccinarsi e per gli operatori del Centro, sono stati allestiti 5 bagni chimici.

Il Comune

L’assessore alla Protezione civile Sergio Imbrò si dichiara soddisfatto della collaborazione e sinergia tra ASP, Comune e Dipartimento regionale: “Ringrazio anche in modo particolare tutte le associazioni di volontari di Protezione civile che con impegno e dedizione contribuiscono ad offrire un servizio a tutta la comunità”.

Il direttore dell’Asp

“Alla luce dell’esperienza di questi giorni, l’Urban Center si è rivelato la scelta vincente quale struttura hub per la campagna di vaccinazione anticovid – commenta il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – e questo grazie alla sinergia con il Comune di Siracusa e il dipartimento regionale di Protezione civile che in quattro giorni ha trasformato un Centro Culturale in uno tra i migliori e più efficienti Centri hub di vaccinazione della Sicilia”