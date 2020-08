Tre operatori di una comunità di Caltanissetta che si occupa di donne in difficoltà sono risultati positivi al covid19. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Insieme a loro sono risultate positive anche due persone di Gela provenienti da Malta che vanno ad aggiungersi alle altre tre di due giorni fa. Salgono così a 16 i positivi in provincia di Caltanissetta: 4 si trovano ricoverati in malattie infettive e 12 in isolamento domiciliare. Sono 182 finora i pazienti guariti. Nella provincia, dove non si registrano più vittime per coronavirus dal 24 aprile, i decessi sono stati 15.

La situazione si Caltanissetta si aggiunge agli 8 nuovi casi a Carini nel palermitano di cui ha fatto sapere in serata il sindaco Giovi Monteleone. Si tratta di casi che non rientrabno nel report di ieri.

“E’ di poco fa la notizia di ulteriori 8 casi di pazienti affetti da covid19 a Carini – scrive il sindaco Monteleone – si tratta di un nucleo familiare proveniente dalla Lombardia per le ferie estive. I turisti si sono prontamente messi in contatto con le autorità e sono seguiti dall’ASP Palermo. Il nucleo familiare è in buone condizioni di salute e non manifesta sintomi rilevanti, ad esclusione di una persona anziana che presenta leggera febbre e cefalea, si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio“.

Il sindaco fa, poi, il punto nel suo paese “Con questa segnalazione il numero totale di malati di Covid19 a Carini sale a 13. Ricordo a tutti ancora una volta quanto siano fondamentali le misure di prevenzione: distanziamento sociale, mascherina, no assembramenti (anche in spiaggia si possono creare situazioni pericolose!) e sopratutto igiene delle mani. E’ una malattia subdola, non possiamo permetterci di abbassare la guardia”

Nel report di ieri si parlava di 36 nuovi casi di cui 15 siciliani e 21 migranti. Nel dettaglio provinciale la distribuzione denuncia 20 contagi nella provincia di Agrigento ma 19 sono migranti, 5 nel Palermitano ma anche qui 2 sono migranti sbarcati a Lampedusa, 5 nel Catanese, 3 nel Messinese, 2 a Ragusa e 1 a Caltanissetta.