Ennesima zona rossa in Sicilia, è Acate in provincia di Ragusa

L’ordinanza del presidente Musumeci scatta da venerdì 26 marzo

Salgono a 22 i comuni con le scuole chiuse

Intanto oggi somministrati quasi 21mila vaccini nell’isola

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito una nuova “zona rossa” in Sicilia.

Acate diventa zona rossa

Si tratta di Acate, in provincia di Ragusa. L’ordinanza entrerà in vigore dopodomani (26 marzo) e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dal sindaco della città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall’Asp.

Ventidue i comuni con le scuole chiuse

Il presidente Musumeci, inoltre, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del dipartimento regionale Asoe, ha disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche nei seguenti 22 Comuni: Augusta; Burgio; Calascibetta; Caltanissetta; Caltavuturo; Casteltermini; Cianciana; Centuripe; Ciminna; Comitini; Francavilla di Sicilia; Isola delle Femmine; Joppolo Giancaxio; Licodia Eubea; Melilli; Regalbuto; Reitano; San Mauro Castelverde; Santa Flavia; Santa Maria di Licodia; Santo Stefano Quisquina; Torretta.

L’ordinanza prevede la chiusura degli Istituti dal 29 marzo fino al 31 marzo compreso, e tiene conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei termini stabiliti dal calendario scolastico regionale.

I molti di questi comuni le scuole erano già chiuse per ordinanze emesse dai sindaci d’intesa con le autorità sanitarie locali. Ora la scelta viene formalizzata con ordinanza regionale

Oggi somministrati quasi 21mila vaccini

Anche oggi in Sicilia sono circa 21mila i vaccini somministrati in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. Si tratta, comunque, di un dato parziale poiché alcuni Centri vaccinali risultano ancora in attività. Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 15mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.