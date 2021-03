“I vaccini stanno finendo, ma dovrebbero arrivare tra stasera e domattina, quindi, proseguiremo come stiamo facendo anche oggi con le somministrazioni”. Lo dice Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid19 a Palermo.

Riorganizzati gli ingressi nell’Hub Fiera di Palermo dopo il caos

Dopo le proteste e le polemiche dei giorni scorsi l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo a Palermo ha modificato l’organizzazione negli ingressi sia per i tamponi che per per i vaccini. Per coloro che dovranno eseguire i tamponi in modalità ‘drive through’ l’ingresso è dal varco principale della Fiera, lato via Imperatore Federico, presidiato da protezione civile e polizia municipale, l’uscita invece è da piazza Generale Cascino; mentre per coloro che dovranno essere sottoposti alla vaccinazione l’ingresso è dal varco carrabile di via Anwar Sadat e non più dal vecchio varco della stessa strada aperto nei giorni scorsi. Intorno a mezzogiorno, un centinaio di utenti era in fila per strada, mentre all’interno degli spazi fieristici c’erano almeno 400 persone in attesa sotto i gazebo predisposti dalla protezione civile. Sia ieri che oggi gli utenti hanno atteso diverse ore prima di ricevere l’inoculazione. “Abbiamo avuto un po’ di coda all’esterno – dice Costa – ma all’interno della Fiera è andato tutto bene, andiamo avanti così”.

A Siracusa già rimandati a casa

“Ho accompagnato mio padre all’Hub – racconta una testimone a BlogSicilia – per sottoporsi alla dose di vaccino ma poco fa ci hanno detto che dobbiamo tornarne domani in quanto le dosi sono finite. Non si può certo chiamarsi organizzazione questa, del resto, basta recarsi qui, per comprendere che le condizioni di sicurezza non ci sono. Ci è stato ripetuto, fino alle nausea, che gli assembramenti sono un pericoloso veicolo del Covid19 e poi accade che in una struttura, gestita dall’azienda sanitaria, si violino palesemente queste regole”.

Nuova fornitura in arrivo

Le nuove dosi di vaccino sono attese per stasera o domattina al massimo quindi l’interruzione dovrebbe essere breve ma anche questo rischia di contribuire a creare disagi e code