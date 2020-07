Sono 15 i nuovi cadi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo settimane a basissimo contagio con giornate a zero e giornate d uno o massimo due il balzo in avanti sembra sia dovuto ai migranti. Sono infatti 11 i positivi asintomatici sbarcati a Pozzallo con il gruppodei 64 nuovi arrivati.

I test sono stati effettuati dalla Regione e inizialemte i positivi ewrano risultati 17 agli screening sierologici ma il riscontro con il tampone ne ha confermati solo 11. Questi casi vengono, dunque, adesso riportati nella statistica comunicata dalla regione alla Protezione Civile, all’Istituto Supeirore di SAanità ed al Ministero della Salute.

I contagi endemici, ovvero quelli non di importazione, sono comunque 4 che è un numero più elevato rispetto ai dati riscontrati negli ultimi giorni

Resta il dato positivo maturato nell’ultima settimana: in Sicilia non ci sono più pazienti Covid19 ricoverati in terapia intensiva. Restano solo 6 i pazienti ricoverati in regime ordinario senza bisogno di assistenza intensiva perchè un altro è stato dimesso nelle ultime 24 ore

Tutte le notizie si evincono dal report comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale e reso noto dal Ministero della salute. I dati parlano di un totale di 137 attuali positivi al covid19 di cui 4 in ospedale ma non in intensiva e 133 in isolamento domiciliare o in quarantena preventiva.

Sono 2748 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore dunque continuano ad essere più o meno in linea con quelli degli ultimi giorni ma sempre in nyumero ridotto rispetto ad altre regioni italiane. Il totale dei decessi resta fermo a 283.

E sulla gestione dei migranti la polemica continua a crescere insieme alla tensione del governo regionale Torna a polemizzare con Roma il Presidente della Regione Nello Musumeci “Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata una nave per la quarantena – come invano richiediamo da settimane – queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando con il fuoco!” dice il Presidente Musumeci