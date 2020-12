Covid19 Sicilia, 1084 nuovi positivi, 29 morti, 1077 guariti, 292 casi a Palermo, 251 a Catania

Manlio Viola di

30/12/2020

Sono 1084 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.497 tamponi processati. Le vittime sono 29 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.381 dall’inizio della pandemia. I positivi sono 33.387 con una diminuzione di 22 attuali positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1251, 11 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1085, 8 inmeno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 166, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1077. La distribuzione nelle province vede in testa Palermo con 292 seguita da Catania con 251, Messina con 232, Siracusa 98, Trapani 76, Caltanissetta 57, Ragusa 46, Enna 20, Agrigento 12. Intanto oggi si apprende dell’ennesima vittima fra il personale sanitario. E’ morto dopo essersi ammalato di Covid19 Angelo D’Errico, medico, originario di Vittoria. Si allunga la striscia di vittime del virus a Vittoria, tra le città siciliane maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, al punto da essere stata per un periodo di tempo zona rossa. Nei mesi scorsi, a perdere la vita è stato Gianni Molè, segretario provinciale dell’Assostampa, il sindacato dei giornalisti, per il cui decesso è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Ragusa dopo una denuncia presentata dalla famiglia. Buona notizia quella che viene, invece, dalle isole Eolie che sono tornate ad essere, dopo tempo, covidfree E sul vaccino “Non pensiate che l’inizio delle vaccinazioni sia la soluzione a tutti i mali” ha detto, invece, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che teme un abbassamento del livello di guardia dopo l’inizio delle prime vaccinazioni. Un monito legato ai risultati dei tamponi di due giorni fa, che hanno allarmato parecchio il capo dell’amministrazione della città iblea. “I risultati dei tamponi, (14 positivi, ci dicono solo una cosa: il peggio – ha detto il sindaco di Modica – non è per niente passato. Il percorso è ancora lungo e difficile. 14 positivi in 2 giorni a Modica sono tanti e sicuramente non ci inducono a lasciarci andare per le feste. 14 positivi tra bambini, giovani, adulti e anziani. Insomma 14 positivi che possono essere ognuno di noi, possono essere un nostro familiare, un amico, un vicino di casa. Insomma non abbassate la guardia per favore, abbiamo fatto tanto, non roviniamolo proprio ora”.

