Nelle isole Eolie (ME) non ci sono più casi di positivi al Covid19. Dopo i nuovi tamponi i circa trenta isolani che erano in quarantena sono risultati negativi. Non ci sarebbero più positivi al Coronavirus, forse un caso dubbio, né soggetti in quarantena, nel Comune di Lipari

“Alla luce dei risultati degli ultimi tamponi – dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni – possiamo confermare che nel nostro territorio non si registra alcun positivo al Covid. Anche chi era risultato positivo e sottoposto alla quarantena conseguente risulta negativizzato. Una ottima notizia a conclusione di un anno impegnativo o complicato, ma oltre a sperare che questo sia anche un auspicio per il nuovo anno, rinnovo la raccomandazione a tutti di agire con la massima prudenza e buon senso, perché non basta la speranza del ritorno alla normalità, servono anche i comportamenti più adeguati perché ciò avvenga”.

La bella notizia arriva nel giorno in cui alle Eolie cade la neve. Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli (Me). Questa mattina, infatti, in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche dopo che nella notte è caduta della neve. Un fenomeno raro alle isole Eolie. A Stromboli anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per i 400 abitanti un bel risveglio. “Stranamente – dice il tassista Fabrizio Di Maggio – la cima dello Stromboli non è stata ricoperta di neve. Si vede solo a bassa quota, anche vicino al mare. Chissà, forse aspetta il nuovo anno. Speriamo che sia ricco di sorprese positive. Intanto, continua a regalarci sempre qualche spettacolare esplosione”.