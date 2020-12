Mare ancora agitato

Dopo Lipari, neve anche nella vulcanica isola di Stromboli (Me). Questa mattina, infatti, in alcuni tratti le nere spiagge sono diventate bianche dopo che nella notte è caduta della neve. Un fenomeno raro alle isole Eolie. A Stromboli anche la viuzza Vittorio Emanuele è stata ammantata di fiocchi di neve. Per i 400 abitanti un bel risveglio.

“Stranamente – dice il tassista Fabrizio Di Maggio – la cima dello Stromboli non è stata ricoperta di neve. Si vede solo a bassa quota, anche vicino al mare. Chissà, forse aspetta il nuovo anno. Speriamo che sia ricco di sorprese positive. Intanto, continua a regalarci sempre qualche spettacolare esplosione“.

Alle Eolie dopo i bagni in mare da parte di alcuni coraggiosi per festeggiare il Natale torna quindi la neve. E’ accaduto anche a Quattropani, la borgata più alta di Lipari, dove alcuni tratti della strada provinciale che da Castellaro conduce al centro abitato sono stati ricoperti dai fiocchi bianchi. Dopo i 24 gradi dell’altro ieri la temperatura è infatti scesa a 9 gradi. Sull’Arcipelago soffia un vento forte da ovest con mare mosso.

Nelle isole minori siciliane in provincia di Messina, per il mare sempre agitato, c’è ancora il problema dell’isolamento. Il piccolo borgo di Ginostra è privo di collegamenti da quattro giorni. Giungono lamentele anche a Filicudi dove aliscafi e navi a causa delle condizioni meteo-marine saltano sovente le corse di linea a causa dell’impossibilità ad attraccare.

La neve sullo Stromboli è arrivata anche l’anno scorso mentre il vulcano continuava la sua attività eruttiva. Uno spettacolo unico quello che si poteva ammirare alle Eolie, con il bianco della neve e il rosso della colata lavica che si mischiavano. Quest’anno però lo spettacolo non può essere immortalato dai turisti.