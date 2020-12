lo annuncia il sindaco

E’ da oggi un Comune covid free Sortino, nella zona montana del Siracusano. L’Asp ha comunicato l’esito del tampone effettuato sul cittadino di Sortino che era risultato positivo al Covid19. Il test ha dato esito negativo, stesso risultato per i 295 tamponi rapidi con il metodo drive in effettuati mercoledì 9 dicembre all’istituto “Columba”.

Ai controlli hanno aderito studenti, familiari e personale docente e amministrativo della scuola, organizzati dall’Asp 8 in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione voluta dall’assessorato regionale alla Salute, per il contenimento del contagio. Su 295 test, un giovane era risultato lievemente positivo e per questo si è sottoposto al tampone molecolare che ieri ha dato esito negativo.

A ciò si aggiungono i 300 tamponi già effettuati in precedenza nel mondo della scuola e alle case di riposo, anche in quel caso senza alcuna positività. “Ringrazio l’azienda sanitaria per il supporto nel drive in – commenta il sindaco Vincenzo Parlato – e rinnovo il mio solito appello al senso di responsabilità cui ciascuno di noi è chiamato per mantenere il virus più lontano possibile dalla nostra comunità e a rispettare le regole sul distanziamento e obbligo di mascherine”.

Su scala regionale, sono 1.059 i nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore su 9526 tamponi effettuati. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.895.

Con i nuovi casi sono a 36.969 gli attuali positivi, con una diminuzione di 1678 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1539 siciliani, 1342 dei quali in regime ordinario e 197 in terapina intensiva senza variazioni rispetto a ieri nonostante i 21 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano altrettane dimissioni. I guariti sono 2075.

La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 424, Palermo 209, Messina 143, Trapani 99, Ragusa 62, Agrigento 52, Siracusa 35, Enna 35, Caltanissetta 25 .

E anche oggi, mentre si preparano i controlli per il periodo di Natale, si piangono le vittime del virus. È morto a Palermo Hyde Nicholas Jerome, professore di matematica e scienze all’Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova a Palermo. Aveva 57 anni.