Sono 890 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.038 tamponi processati, con una incidenza di positivi stabile quasi al 3,1%. La regione resta, ancora una volta stabilmente nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 23 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.558. Il numero degli attuali positivi è di 16.412 con soli 9 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 858.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 940, 20 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 127, sei in più.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo 286, Catania 121, Ragusa 109, Siracusa 98, Messina 83, Caltanissetta 78, Agrigento 70, Enna 25, Trapani 20.

In Sicilia arriva il Commissario anti Covid19

Ha preso il via, questa mattina, da Messina, la giornata siciliana del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo.

Il generale, dopo un incontro in prefettura, ha visitato l’hub vaccinale della città dello Stretto – realizzato all’interno della Fiera campionaria – dove è stato accolto dal capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, e dal commissario per l’emergenza Coronavirus nel territorio della Asp di Messina, Alberto Firenze, e dal direttore dell’azienda sanitaria, Dino Alagna.

La visita del commissario nell’Isola proseguirà nel pomeriggio a Catania con un sopralluogo all’interno dell’hub vaccinale allestito nell’ex mercato ortofrutticolo del capoluogo etneo.

Sicilia in testa alla classifica delle somministrazioni

La Sicilia è la prima Regione d’Italia per percentuale di dosi di vaccino anti Covid inoculate: l’86%, di fronte a una media nazione del 82,2%. Ne sono state somministrate 723.242 delle 840.535 ricevute. E’ quanto emerge dal Report vaccini anti Covid pubblicato dal sito del governo nazionale, aggiornato a stamattina.

Il Commissario Figliuolo nell’isola

Un dato che arriva proprio nel giorno in cui nell’Isola arriva il Commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che prevede, dopo l’hub vaccinale di Messina, alla Fiera, di visitare anche l’hub di Catania, nell’ex sede del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

“La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale. E’ chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno alle 50 mila dosi” ha detto Figliuolo.

Arrivano altre dosi

“La prossima settimana arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un milione e 300 mila AstraZeneca, e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità tra le regioni”. Lo ha affermato il commissario nazionale per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la sua visita all’hub di Messina. “Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi – ha aggiunto – ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l’altro ieri 245 mila. Sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 mila. Quindi siamo allineati al piano”