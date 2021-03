Piccoli segnali di risalita del contagio da Covid19 in Sicilia nel corso della settimana appena conclusa. Anche se la situazione appare contenuta e sotto controllo il contagio è ripreso e mostra dati leggermente più alti rispetto alla settimana precedente quando la Sicilia si avvicinava alla zona bianca (dato mai raggiunto comunque).

Lontani dalla zona bianca

La zona bianca appare ancora piuttosto lontano e non solo per la circolazione delle varianti. L’analisi dei dati e dell’andamento settimanale è dell’ufficio statistica del Comune di Palermo che rileva come nel corso di una settimana i nuovi positivi siano 3568. Un dato che, a prescidnere dia conti fatti dal Comune di Palermo, dimostra che non ci sno ancora i numeri da zona bianca visto che a fronte della popolazione siciliana bisognerebbe stare al di sotto dei 2438 casi in una settimana (la popolazione residente in base agli ultimi dati ufficiali è pari a 4 milioni e 875mila 290 persone al 31 dicembre 2019).

I dati settimanali

Nel dettaglio i dati di andamento dell’epidemia in Sicilia nella settimana appena conclusa mostrano che i nuovi positivi in Sicilia sono stati 3568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. I tamponi (molecolari, in questa analisi non vengono presi in considerazione gli altri test) positivi sono pari al 10,3% delle persone testate, in aumento rispetto al 9,1% della settimana precedente. Questo dato non costituisce incidenza.

Diminuiscono gli attuali positivi e le persone in isolamento

Il numero degli attuali positivi in totale è pari a 25982, 3198 in meno rispetto alla settimana precedente e questo è positivo anche se ieri si è assistiuto ad una lieve ripresa. Le persone in isolamento domiciliare sono 25124, 3067 in meno rispetto alla settimana precedente.

Diminuiscono anche i ricoverati

I ricoverati sono 858, di cui 133 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 131 unità (di cui -10 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 51 nuovi ingressi in terapia intensiva (+15,9% rispetto ai 44 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

I guariti e le vittime

Il numero dei guariti (122438) è cresciuto di 6627 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’80,3% (era il 77,7% domenica scorsa).

Il numero dei deceduti, pari a 4138, è aumentato di 139 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa).

L’analisi

“I dati della settimana appena conclusa – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo – mostrano alcuni segnali di risalita della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono aumentati i nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se sono diminuiti gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti”.