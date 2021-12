Al vaglio la revisione delle regole della quarantena

Via libera anche in Sicilia alla “dose booster” per chi ha compiuto i 16 anni e ha completato il ciclo primario di vaccinazione antiCovid da almeno cinque mesi.

Terza dose anche per i minori fragili

La somministrazione può avvenire recandosi direttamente al Centro vaccinale più vicino o tramite prenotazione. Potranno ricevere la “dose booster” anche i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni. Lo rende noto la Regione Siciliana.

“Cambiare le regole per la quarantena”

Distinguere la durata della quarantena per i vaccinati con anche il booster e per i non vaccinati. Ma anche per i bambini in età scolare. Il commissario Figliuolo ne ha discusso oggi con il ministro Speranza. Atteso il parere del Cts.

Per il presidente di Gimbe “la persona vaccinata, anche con terza dose, deve vedere la sua quarantena ridotta”. Per Zaia è “ragionevole” rivederla per i vaccinati”, a lui fa eco Fedriga che condivide la posizione. “Condivido la revisione delle regole della quarantena che andrebbe ridotta o tolta soprattutto per quelli che hanno la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma al contempo non dobbiamo bloccare il Paese”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a ‘Pomeriggio Cinque news’.

Per Toti “Si rischia la paralisi del Paese”. Cauto il sottosegretario Sileri: rivediamo la quarantena “ma non subito” meglio “tra 10 o 15 giorni da oggi” spiega e aggiunge: andiamo “verso 100mila contagi al giorno. Ma se non vanno tutti in ospedale non vedo problemi”. Il ministro Bianchi ribadisce che “la scuola riapre in presenza” e sui focolai “decidono sindaci e regioni ma solo “con chiusure isolate”. In Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la notte.

Dal 10 gennaio booster dopo 4 mesi

L’Italia raggiunge il 12% di occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia del 10%. L’ occupazione in area medica raggiunge il limite massimo del 15% con un aumento dell’ 1%. Emerge dal monitoraggio dell’Agenas.

E sono 9 le Regioni che superano entrambe le soglie. Scatta dal 10 gennaio la possibilità di fare il richiamo (booster) dopo 4 mesi dalla seconda dose. A confermarlo è il Commissario Figliuolo. Il Capodanno sarà blindato senza eventi pubblici, con discoteche e sale da concerto chiuse. I presidi lanciano l’appello: incentivare l’uso delle mascherine Ffp2 anche nelle scuole.