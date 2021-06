Continua la frenata del contagio da Covid19 in Sicilia. nella settimana appena conclusa si è registrato l’incremento più basso nel corso di questa ondata a partire, quindi, da ottobre. In controtendenza ci sono soltanto gli ingressi in terapia intensiva anche se nel complesso, per effetto delle dimissioni, i ricoverati totali scendono sia in intensiva che in regime ordinario

Il commento dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo

“La settimana appena conclusa – sottolinea Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo – ha fatto registrare dati molto favorevoli in termini di riduzione dei nuovi positivi, dei ricoverati e dei deceduti, anche se è aumentato rispetto alla settimana precedente il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva”.

I nuovi positivi in Sicilia su base settimanale

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 1973, il 25,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 6,3%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre.

Gli attuali positivi

Il numero degli attuali positivi è pari a 7971, 1912 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 7545, 1789 in meno rispetto alla settimana precedente.

Diminuiscono i ricoveri

I ricoverati sono 426, di cui 44 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 123 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 21 unità). Ma bisogna registrare che nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva (+27,3% rispetto agli 11 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,6%).

I guariti e le vittime

Il numero dei guariti (213680) è cresciuto di 3831 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 93,9% (era il 93,0% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 54 (la settimana scorsa 80). Complessivamente le persone decedute sono 5873, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa).