Sono 4.737 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 25.181 tamponi processati. Ieri erano 1.266. Il tasso di positività è al 18,8% in aumento rispetto al 10% ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 172.834 con un incremento di 1.868 casi. I guariti sono 3.083 e 27 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.705.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 932, 35 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 987 casi, Catania 1007, Messina 892, Siracusa 474, Trapani 372, Ragusa 342, Caltanissetta 268, Agrigento 513, Enna 123.

Vaccini: Catania, somministrazioni a over 60 e fragili over 12

Impennata di somministrazioni da questa mattina a Catania nel punto vaccinale di via Pasubio. Da oggi, infatti, per ‘over 60 e fragili over 12’ è possibile effettuare la quarta dose di vaccino senza prenotazione. Il flusso di utenti è costante ed è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. In via Pasubio, peraltro, per le persone che hanno difficoltà a deambulare vi è la possibilità di vaccinarsi senza scendere dall’automobile. Chiamando il 339 2907019 può anche essere richiesta la vaccinazione domiciliare. “Con l’aumento dei contagi – spiega il commissario emergenza covid Pino Liberti – la quarta dose è fortemente raccomandata. Il virus circola molto velocemente e il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno. E i dati, nei drive in abbiamo riscontrato fino al 40% di positivi, non tengono conto dei tamponi fai da te. Ad oggi nell’area metropolitana di Catania registriamo circa 20 mila positivi. Lo scorso anno nello stesso periodo erano poche centinaia. E’quindi importante proteggere ulteriormente gli anziani e i fragili. A tutti, comunque, raccomando comportamenti responsabili, a cominciare dall’uso della mascherina al chiuso o in presenza di assembramenti”. Oltre al punto vaccinale di via Pasubio, aperto dalle 9 all 20 tutti i giorni, festivi compresi, è possibile vaccinarsi nelle strutture individuate dall’Asp e presenti su tutto il territorio provinciale.

Covid: Sebastiani (Cnr), frena la discesa dei casi

La curva dei casi di Covid-19 frena la discesa nella maggior parte delle province. Lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“L’analisi delle differenze settimanali dell’incidenza dei positivi nelle ultime settimane indica nella maggioranza delle 107 province italiane una frenata della decrescita, se non l’inizio di una fase di stasi”, osserva l’esperto. “La distribuzione geografica delle province coinvolte – prosegue Sebastiani – non presenta ‘poli’ e sono coinvolte quasi tutte le regioni”. Questo, rileva, “suggerisce che ci siano cause comuni, verosimilmente legate all’aumento dei contatti per via degli spostamenti vacanzieri e delle attività estive”. Sebastiani osserva inoltre che “il fenomeno è più evidente in circa il 40% del totale delle province. Ovviamente – aggiunge – questo non deve scoraggiare le persone a visitare queste province, ma ad assumere efficaci misure individuali, in primis l’uso della mascherina nelle situazioni a rischio”.

Ecco di seguito le 43 province suddette e relativa incidenza negli ultimi sette giorni (numero di casi per 100.000 abitanti): Fermo (1.040), Macerata (920), Vicenza (870), Ancona e Padova (860), Taranto (800), Lecce (770), Belluno (750), Pordenone e Latina (740), Forlì-Cesena (730), Ravenna (720), Brindisi (690), Rimini e Massa Carrara (680), Lucca (660), Campobasso (650), Reggio Emilia e Cagliari (640), Savona e Pesaro-Urbino (630), Matera e Nuoro (620), Lodi (610), Bologna e Siracusa (600), Genova (590), Isernia (570), Alessandria (550), Brescia (530), Napoli, Enna e Sud Sardegna (520), Siena (510), Arezzo (500), Prato (490), Palermo (480), Bergamo e Biella (460), Roma (450), Milano (420) , Firenze (410), Verbano-Cusio-Ossola (360)