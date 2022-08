Sono 2.082 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.885 tamponi processati. Ieri erano 2.772. Il tasso di positività è al 16%, in aumento rispetto al 15% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 102.387 con un decremento di 6.924 casi. I guariti sono 8.986 e 20 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.946.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 636, 13 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, quattro in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 424 casi, Catania 386, Messina 387, Siracusa 160, Trapani 222, Ragusa 117, Caltanissetta 103, Agrigento 237, Enna 46.