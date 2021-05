Revocata, con effetto immediato, la “zona rossa” a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito della relazione sanitaria dell’Asp competente che ha attestato il miglioramento dei numeri relativi alla diffusione del contagio.

Lo stesso provvedimento dispone, invece, l’istituzione delle misure restrittive, da giovedì 27 maggio fino a giovedì 3 giugno (compreso), per il Comune di Riesi (Caltanissetta), vista la relazione sanitaria dell’Asp competente e sentito il sindaco. Infine, prorogata la “zona rossa”, sempre fino al 3 giugno, a Maniace, in provincia di Catania.

L’ultimo bollettino di contagio

Sono 378 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.194 tamponi processati, con una incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione oggi schizza al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

I morti sono stati 8 e portano il totale a 5.747. Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 142 nuovi casi seguita da Palermo con 124, poi Siracusa 40, Messina con 33, Ragusa 18, Caltanissetta 16, Enna 2 come anche Trapani 2, Agrigento 1.

Disagi agli hub vaccinali

La campagna vaccinale accelera ma si registrano disagi agli hub. In alcuni dei 104 punti di somministrazione alcuni sieri risultano in esaurimento o già esauriti e bisogna conservare le scorte per i richiami in scadenza. Oggi una serie di appuntamenti vaccinali sono stati rimandati.

La distribuzione dei nuovi arrivi

La distribuzione dei vaccini è già determinata ed è stata effettuata in base alle scorte presenti. A Giarre arrivano 2.700 dosi AstraZeneca e 4.600 Moderna; a Milazzo 1.700 AstraZeneca e 5.100 Moderna; Enna 500 AstraZeneca e 1200 Moderna; a Palermo dove le scorte sono ancora presenti, arrivano 3.600 AstraZeneca e 9.400 Moderna, queste ultime destinate soprattutto ai medici di famiglia; Erice 900 AstraZeneca e 2.100 Moderna; Siracusa 800 AstraZeneca e 1.800 Moderna; Ragusa 700 AstraZeneca e 1.600 Moderna; Agrigento 900 AstraZeneca e 2.200 Moderna; Caltanissetta 700 AstraZeneca e 1.600 Moderna e Augusta 100 dosi di Moderna.