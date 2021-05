nei giorni scorsi si era sottoposto al vaccino

Covid19, Antonino Raspanti, vescovo di Acireale è risultato positivo al virus

Il monsignore accusa soltanto un leggero mal di gola

Adesso Raspanti si trova nella sua abitazione di Acireale in isolamento

Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vice presidente della Cei, è risultato positivo al Covid-19. L’esito del tampone molecolare è stato ottenuto, oggi alle ore 13.00.

Le sue condizioni di salute sono buone, si era sottoposto al vaccino

In una nota “si precisa, inoltre, che le condizioni di salute del vescovo sono buone, essendo lui al momento quasi totalmente asintomatico e ravvisando solo un leggero mal di gola. Lo stesso, negli scorsi giorni, si era sottoposto al vaccino. Il vescovo attualmente, come da protocollo, si trova in vescovado ad Acireale, nella sua abitazione, in isolamento per evitare la trasmissione del virus”.

Il 5 maggio scorso era risultato positivo Lorefice

Il 5 maggio scorso l’Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice era risultato positivo al tampone per l’identificazione del virus COVID19. Le sue condizioni di salute non hanno destato alcuna preoccupazione e l’Arcivescovo è stato costantemente monitorato così come prevedono i protocolli sanitari specifici. Nei giorni precedenti alla scoperta della positività Corrado Lorefice non aveva presieduto celebrazioni pubbliche, né effettuato incontri, preferendo lavorare via web.

La situazione nell’Isola

Intanto, secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati a ieri, sono 350 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.201 tamponi processati, con una incidenza quasi del 1,8%, in diminuzione rispetto al giorno precedente che era al 1,9%. La Regione ieri è stata settima per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

I morti sono stati 17 e portano il totale a 5.737. Il numero degli attuali positivi è di 13.267 con una diminuzione di 748 casi. I guariti di ieri sono stati 1.081.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 766, 22 in meno rispetto al giorno precedente, quelli nelle terapie intensive sono 104, 5 in più rispetto al giorno precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province: Palermo con 53 casi, Catania 84, Messina 74, Siracusa 32, Trapani 16, Ragusa 40, Caltanissetta 12, Agrigento 31, Enna 8.