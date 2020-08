Nuovo boom di casi di covid19 in Sicilia. Il report di oggi ne segna 30 nelle ultime 24 ore. Non è un record ma poco ci manca, almeno nel post lockdown. Si conferma l’andamento altalenante dei casi che salgono e scendono di giorno in giorno.

Ancora una volta, però, a far schizzare i numeri sono i contagi riscontrati nei migranti. Sono 13 e quasi tutti asintomatici tranne tre eccezioni. Lo si apprende attraverso il tradizionale bollettino del ministero della Salute redatto con l’Istituto superiore di sanità e la Protezione civile sulla base dei dati comunicati dalla Regione integrato con notizie provenienti dalla Regione siciliana

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, riguardano, dunque, 13 migranti. Si tratta di quattro casi a Caltanissetta (che si aggiungono ai tre ricoverati ieri), 5 a Messina, uno a Enna, uno a Ragusa e 2 a Palermo.

Dei 17 contagi diretti in Sicilia. invece, sedici sono contagi catanesi e solo uno a Messina. Si tratta, nel catanese, di 8 casi riconducibili tutti al così detto claster dell’hinterland, uno è un caso asintomatico scoperto durante i controlli pre ricovero mentre sono screening legati a persone che si sono presentate in ospedale con sintomi o al pronto soccorso per motivi diversi e sono stati trovati anche positivi al covid19. Fra questi c’è anche il caso di un giovane sentitosi male durante una serata in una discoteca alla Playa e che al Pronto Soccorso ha scoperto di essere positivo. Ora si trova in isolamento domiciliare e sono in corso controlli sulle persone con le quali è stato in contatto

Sul fronte dei ricoveri sono 41 le persone che si trovano in ospedale, 37 in ricovero ordinario e 4 in terapia intensiva esattamente come ieri. Due sono le persone che risultano guarite nelle ultime 24 ore

Sono ad oggi 301 le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 342 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.369 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2795 e quasi 290 mila in totale dall’inizio dell’emergenza.