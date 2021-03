i dati dell'ultima settimana

Crescono i nuovi positivi in Sicilia nell’ultima settimana

Segnali di terza ondata ma contenuti

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva

Diminuiscono i malati totali

Crescono vittime e ricoveri ordinari

Tornano a crescere i casi di nuovi positivi al covid19 in Sicilia su base settimanale e parallelamente aumentano i ricoveri ma non in terapia intensiva e il numero dei deceduti che era diminuito sensibilmente nella settimana precedente.

La situazione generale è sotto controllo e non c’è pressione sulle stratture sanitarie ma i segnali di ripresa della pandemia sono evidenti anche se non numericamente elevati e comunque molto più contenuti rispetto ai numeri della terza ondata nel resto del Paese.

Nuovi positivi e tamponi (solo molecolari)

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 4419, il 15,4% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 7,3%. I tamponi positivi sono pari al 13,3% delle persone testate, in aumento rispetto all’11,8% della settimana precedente. Questo dato non tiene conto dei taponi rapidi e antigenici che porterebbero l’incidenza complessiva sotto il 3%

Diminuiscono gli attuali positivi

Il numero degli attuali positivi è pari a 14,323, questo dato è positivo èperchè mostra una diminuzione di 2397 casi rispetto alla settimana precedente. Anche sul fronte delle persone in isolamento domiciliare c’è una diminuzione: sono 13532, 2408 in meno rispetto alla settimana precedente.

La situazione negli ospedali e i decessi

I ricoverati sono 791, di cui 100 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 11 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 23 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 41 nuovi ingressi in terapia intensiva (+13,9% rispetto ai 36 della settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,7%).

Il numero dei deceduti, pari a 4344, è aumentato di 109 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa).

I guariti

Il numero dei guariti (142140) è cresciuto di 6707 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’88,4% (era l’86,6% domenica scorsa).