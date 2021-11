Primo weekend con le nuove regole anti Covid19 in Sicilia dove tornano le ordinanze regionali del Presidente Musumeci che impongono ulteriori misure di prevenzione anti Covid visto l’approssimarsi delle festività natalizie e la risalita dei contagi che ci porta verso la quarta ondata. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute che di fatto entra in vigore da oggi (la firma è di giovedì ma il weekend dello shopping comincia adesso) per restarvi fino al 31 dicembre.

Shopping di natale con l’obbligo di mascherina

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

“È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni – si legge testualmente nell’ordinanza – di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi”.

Di fatta è una misura che riguarda le vie dello shopping che da oggi in poi cominceranno ad affollarsi in vista del natale e degli acquisti.

Obbligo di tampone per chi parte, arriva o rientra

Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

ORDINANZA MUSUMECI NUMERO 99

Ieri 640 contagi in Sicilia

Ieri sono stati 640 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 27.358 tamponi processati in Sicilia con una incidenza che risale poco al di sopra del 2,3%.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 ricoverati, con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 38, cinque in meno rispetto a ieri.

La situazione su base settimanale

Su base settimanale, invece, secondo il report della Regione siciliana l’incidenza cumulativa dei casi nel periodo di riferimento ovvero la settimana 8/14 novembre 2021, conferma la chiara tendenza all’incremento già evidenziato nell’ultimo periodo con 439 nuovi casi in più rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il valore di 71,08/100.000 abitanti.