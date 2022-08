Sono 536 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.303 tamponi processati. Ieri erano 1.246. Il tasso di positività è al 10,1% in diminuzione rispetto al 13,3% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.858 con un aumento di 45 casi. I guariti sono 482 e nove sono le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.066.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 458, esattamente come il giorno precedente, in terapia intensiva sono 21, tre in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 102 casi, Catania 119, Messina 114, Siracusa 39, Trapani 45, Ragusa 34, Caltanissetta 36, Agrigento 35, Enna 12.

Inversione di tendenza

Negli ultimi giorni si registra una inversione di tendenza al ribasso dopo che l’ultimo report settimanale faceva segnare un rialzo dei casi. Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale che arriva a 277 ogni 100.000 abitanti nella rilevazione del 19 agosto-25 agosto contro 260 ogni 100.000 abitanti di quella relativa al periodo 12 agosto-18 agosto. Nel periodo 2-15 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,74 (range 0,71-0,77), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.75 (0,72-0,77) al 15/08/2022 contro Rt=0.77 (0,73-0,80) al 09/08/2022

5 settembre riunione Aifa, probabile esame nuovi vaccini

Fissata per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità – come già annunciato dal direttore generale Nicola Magrini – l’esame dei nuovi vaccini anti-Covid19 aggiornati contro le varianti delle aziende Pfizer e Moderna. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà infatti una riunione straordinaria il primo settembre per valutare proprio due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron. Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer BioNTech per Comirnaty. L’obiettivo della riunione e’ quello di concludere la valutazione delle due domande, se possibile.