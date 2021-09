Sono 500 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 20.480 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,4% ieri era al 1,8%. L’isola torna la primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto c’è il Veneto 472 contagi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 14.409 con una diminuzione di 858 casi. I guariti sono 1.647 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.819.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 545 i ricoverati, 27 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 63, 2 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 355 casi, Catania 252, Messina 1, Siracusa 56, Ragusa 25, Trapani 51, Caltanissetta 9, Agrigento 35, Enna 12.

La Regione Sicilia comunica che in seguito in data odierna ha ricevuto ha ricevuto dal laboratorio principale dell’ASP di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all’anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 positivi dell’anno 2020. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3634 tamponi relativi all’anno 2020. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 1 il 29/09/21 – n. 5 il 28/09/21 – n. 1 il 27/09/21.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (23.159 vs 28.676) e dei decessi (386 vs 394). In calo anche i casi attualmente positivi (98.872 vs 109.513), le persone in isolamento domiciliare (94.995 vs 105.060), i ricoveri con sintomi (3.418 vs 3.937) e le terapie intensive (459 vs 516).

Le novità dell’ultima settimana

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: «Ormai da 4 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – continuano a scendere i nuovi casi settimanali: anche sul fronte dei contagi iniziano a intravedersi i risultati della campagna vaccinale, con oltre il 71% della popolazione che ha completato il ciclo». Nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo in Emilia-Romagna e Valle d’Aosta crescono i casi attualmente positivi. Lieve calo dei decessi: 386 negli ultimi 7 giorni (di cui 46 riferiti a periodi precedenti), con una media di 55 al giorno rispetto ai 56 della settimana precedente.

Sicilia sempre terzultima per vaccini

La Sicilia segna -23,9% nella percentuale di variazione di nuovi casi. I posti letto occupati in area medica sono del 14%; mentre 8% in terapie intensive Covid. L’Isola è ancora terzultima per numero di vaccinati: 64,3% ha completato il ciclo vaccinale, 5,3% con la prima dose. Dietro la Sicilia solo la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano.

Il tasso di copertura vaccinale di terze dosi per persone immunodepresse, in Sicilia è al 3%, la media in Italia è del 6,6%. L’efficacia del vaccino da aprile ad oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,2%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (92,7%) e in terapia intensiva (95,1%),

Effetto green pass solo sui tamponi

Sin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione del green pass è molto evidente sui tamponi rapidi, la cui media mobile a 7 giorni è aumentata in un mese del 57,7% passando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Sui nuovi vaccinati l’effetto green pass è ancora modesto.